Angleterre-France EN DIRECT: Dupont met l'Angleterre à terre dès la 2e minute!.. Les Bleus parfaits d'entrée...

Voilà un crunch bien particulier. A l'entame de ce Tournoi, on salivait d'avance en pensant à ce 13 mars, à cette perspective de taper les Anglais chez eux pour la première fois depuis 2005, surtout après la courte défaite en prolongations, avec une équipe largement remaniée, lors de la Coupe d'automne. Et puis est arrivé le fiasco de la bulle sanitaire, géré n'importe comment par les dirigeants de la Fédération et qui a terni l'image d'un XV de France qui avait regagné les coeurs. Alors on va reparler rugby, cet après-midi, mais avec un petit arrière-goût qui ne va pas partir comme ça.

>> Rendez-vous après le tea time, vers 17h30, pour suivre ce grand match ensemble...