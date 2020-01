Il ne s’en cache pas. Cameron Woki est impatient de connaître ce mercredi (13h) la première liste de Fabien Galthié, le nouveau sélectionneur du XV de France. « C’est un rêve de gosse ! J’attends la liste… », disait-il encore il y a quelques jours. Si ses coéquipiers de l’UBB Jefferson Poirot et Matthieu Jalibert sont quasiment sûrs d’y être, lui l’impatient troisième ligne de l’Union Bordeaux-Bègles fait partie des grosses cotes. Ces petits nouveaux que la France du rugby attend.

Pourtant pour les spécialistes, sa présence ne serait qu’une demi-surprise. Cameron Woki est de ces joueurs à la trajectoire toute tracée. Ces gamins que l’on remarque tout de suite car ils sont « au-dessus de la moyenne avec des qualités physiques et techniques hors normes » comme l’explique l’un de ses formateurs à Massy, Joffrey Delacour.

C’est son frère Marvyn qui dès l’âge de 10 ans l’amène au rugby alors qu’il joue au football à l’époque. Les deux frangins, inséparables, vont alors se suivre pendant de longues années. A Bobigny, puis à Massy : « Malgré nos deux ans d’écart, on a même joué une saison ensemble. C’était cool. Ça fait de beaux souvenirs » se rappelle l’aîné, deuxième ligne de formation. Et très vite le « petit » se distingue grâce à son talent. Il fait des merveilles mais pas que :

Il était capable de faire des matchs extraordinaires contre Clermont ou le Racing et de passer au travers contre des plus petites équipes. Il se mettait au niveau de l’adversaire. Il triait ses matchs. C’est un joueur qu’il faut tout le temps challenger. Ne pas le lâcher. Un "attachiant" comme on dit.