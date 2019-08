France-Ecosse EN DIRECT: Et de trois pour les Bleus... Les Français se font plaisir ce soir... Suivez le match avec nous

40': Allez hop, tout le monde aux vestiaires sur ce bel avantage français ! On n'était plus habitué à voir un XV aussi joueur, ça fait du bien, on va pas s'mentir. Je sais, je sais, ce n'est que l'Ecosse en face, mais on n'a tellement mangé du salami Eco + ces derniers mois que je peux bien profiter un peu de ce bon jambon de Bayonne du marché, non ?