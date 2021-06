Roland-Garros 2e tour EN DIRECT : Caro Garcia sur le Lenglen... Honneur à la next gen... Suivez la journée de mercredi avec nous

Salut les Tennix ! Ne paniquez pas si vous ne voyez quasiment pas de Français au programme aujourd’hui, c’est tout à fait normal vu que 3/4 d’entre eux ont déjà été éliminés. C’est comme la banquise, plus les années passent moins y en a. Bientôt, il n’y aura plus de Français à Roland dès le premier tour. Si on poursuit la métaphore, les ONG pour la protection de l’environnement, c’est nous, mais personne n’a voulu nous écouter et maintenant il est trop tard. Bref, on dégonfle notre melon 30 secondes pour vous parler de ce qui nous attend aujourd’hui. Garcia, Tan et Couacaud seront nos seuls compatriotes sur le pont ce mercredi, et la logique voudrait que seule Caro passe au 3e tour. Pour le reste, il y aura Zverev, Tsistipas, Medvedev et Serena Williams sur les courts de Roland.

» Début du live à 11h