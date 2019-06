Salut les Minutos ! Les dames sont à l'honneur avec Barty et Keys en ce début de journée couvert Porte d'Auteuil. Après le match de l'Américaine, Benoit Paire, mené 2 sets à 1, reviendra sur le Suzanne-Lenglen pour finir son match interrompu par la nuit hier et tenter de renverser Kei Nishikori. Le court Central accueillera lui le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, en promenade jusqu'ici, avant de laisser place au choc du jour entre Dominic Thiem, dernier finaliste de RG, et Gaël Monfils !

>> On se retrouve à partir de 11 heures pour suivre tout ça tranquillement