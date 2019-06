Grigor Dimitrov a été battu par Stan Wawrinka au 3e tour de Roland-Garros, le 1er juin 2019. — Stephen Bartholomew/IPS/REX/SIPA

Ce spectateur n’était sûrement pas au courant. Pourtant, ça fait un petit moment que Grigor Dimitrov en a marre de se faire appeler le « baby Federer ». C’était marrant au début, mais à 28 ans, on comprend que ça finisse par lasser. Surtout quand on est dans le dur comme le Bulgare, qui n’en finit plus de chuter depuis sa magnifique saison 2017.

Retombé à la 46e place mondiale, il a été battu par Stan Wawrinka​ samedi au 3e tour de Roland-Garros – au terme d’un match d’un niveau incroyable, soit dit en passant. Non sans avoir remis à sa place un spectateur, donc, qui pensait bien faire en criant « come on baby Federer » alors qu’il s’apprêtait à servir. «Est-ce que j’ai l’air d’un bébé selon toi», lui a répondu Dimitrov, déclenchant quelques murmures gênés dans le public.