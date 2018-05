Roland-Garros: «Son coup fort annule un peu mes forces»... Gasquet très optimiste avant de jouer Rafa

Richard Gasquet jouera Nadal au 3e tour — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

De notre envoyé à Roland-Garros,

Il était détendu, le Richard Gasquet après sa victoire en quatre manches au deuxième tour de Roland-Garros face à Malek Jaziri (6-2, 3-6, 6-3, 6-0). Sans doute parce qu’il est heureux de s’être sorti d’un match piège et d’avoir accompli sa mission en atteignant le boss de fin du jeu, Rafael Nadal, son très, très, très, très […] très, très probable adversaire en 16es de finale. L’Espagnol, qui, on l’oublie trop souvent, est un bon pote de #Richard2018 :

Richard Gasquet écarte Malek Jaziri en 4 sets (6/2 3/6 6/3 6/0) et attend Rafael Nadal ! #RG18 #ROLANDGARROS 🇫🇷🎾 pic.twitter.com/C4LcOiDnJR — France tv sport (@francetvsport) May 31, 2018

« Je te dis pas que je vais diner avec lui tous les soirs mais j’ai une histoire avec lui, je le connais depuis longtemps. J’ai du respect pour le champion mais surtout pour le mec. »

Et si c’était ça, la cause des 15 défaites du Biterrois contre Rafa, son trop grand respect pour l’adversaire ? Que nenni, rétorque l’intéressé. « J’ai fait le maximum à chaque fois que je l’ai affronté… sauf peut-être une ou deux où j’ai dû me relâcher… Mais le style de jeu est compliqué, la diagonale revers que je maîtrise contre 80 % des joueurs, contre lui c’est compliqué. Son coup fort annule un peu mes forces en fait. » Résigné Richard ? Nope, non plus. « Aujourd’hui quand je te parle, j’ai envie de faire quelque chose. » Et quand on veut, on peut. Enfin peut-être pas quand c’est Nadal en face.