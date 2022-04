Yo les footix ! J’espère que vous allez bien en ce samedi printanier somme toute assez ensoleillé et pas désagréable. A priori, la soirée sera au moins aussi bonne puisqu’on a la chance d’assister au très attendu match retour entre le PSG et l’OL comptant pour la demi-finale de Ligue des champions féminine. Pour rappel à l’aller on a eu notre lot de boulettes, notamment côté parisiennes, et du coup les Lyonnaises partiront avec un léger avantage au coup d’envoi (3-2 lors de la demi-aller). Paris jouera sans Kheira Hamraoui, écartée du groupe pendant une semaine à la suite de son altercation la semaine dernière avec Sandy Baltimore. Aux dernières nouvelles, le groupe parisien a pu passer une semaine tranquille. Reste à savoir si ça sera suffisant pour bousculer et renverser les joueuses de Sonia Bompastor.

>> Début du live à 20h45