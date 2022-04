Antonio Conte au PSG ? C’est la nouvelle petite musique du moment après une saison catastrophique à tous points de vue qui va sonner le glas de l’expérience Mauricio Pochettino. Comme l’annonçait Le Parisien en fin de semaine dernière, le tacticien italien à la tête de Tottenham ne serait pas insensible au projet PSG et il l’aurait d’ores et déjà fait savoir à ses contacts au Qatar. En homme de challenge, celui-ci aurait se verrait bien mettre quelques coups de pieds au derrière pour secouer un groupe pas toujours friand d’effort et qui aime s’autogérer selon ses envies. De ce point de vue, donc, ce n’est pas le boulot qui manque.

Mais pour y parvenir – si tant est que le PSG soit intéressé, ce qui ne semble pas forcément être le cas à l’heure actuelle – Antonio Conte souhaiterait avoir les mains libres pour mener à bien sa mission (suicide ?). Un luxe qu’aucun entraîneur parisien ne s’est vu octroyer depuis le rachat du club par le Qatar à l’été 2011. Selon RMC, en plus d’un salaire maousse costaud de 30 millions d’euros, l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra voudrait venir avec l’intégralité de son staff et choisir lui-même son directeur sportif. L’idée étant d’avoir la mainmise sur la politique sportive et le recrutement estival. Le nom de l’ancien DS de la Roma, Gianluca Petrachi a été évoqué ces dernières heures.

Le PSG est-il prêt pour une telle révolution ?

Ces exigences ne semblent finalement pas si démesurées que ça puisque, connaissant le caractère et les méthodes de Conte – qui a un jour déclaré qu’il préférait tuer son joueur plutôt que de le voir se donner à 50 % à l’entraînement – ce projet ne pourrait fonctionner qu’avec des joueurs prêts à s’investir à fond. Son arrivée à Paris signifierait alors le top départ pour un certain nombre de joueurs de l’effectif actuel. Conscient des manques du club dans de nombreux domaines, l’ex-Juventini souhaiterait également recruter du personnel pour encadrer les joueurs et ramener de la discipline dans la colonie de vacances parisienne.

RMC évoque notamment une personne en charge de contrôler la gestion des réseaux sociaux des joueurs, Conte ayant horreur de ceux qu’il appelle "les joueurs Instagram", trop nombreux à son goût dans le football moderne. Au vu de la saison immonde du PSG et du laxisme affiché par certaines stars du vestiaire (Ney, Leo, on parle de vous, là), le profil de Conte aurait au moins le mérite d’impulser une véritable révolution. Mais, pour l’heure, le profil de l’Italien ne ferait pas l’unanimité du côté de Doha selon nos confrères du Parisien. Le club n’a d’ailleurs pas contacté directement le coach des Spurs, à qui il reste un an de contrat du côté de Londres.