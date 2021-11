Son nom revenait sans cesse ces derniers jours. Depuis ce mardi, Antonio Conte est officiellement le nouvel entraîneur de Tottenham. Dans un communiqué, le club londonien annonce que le contrat du technicien italien de 52 ans court jusqu’en 2023, avec « une option pour le prolonger ».

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.