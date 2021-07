« Il est l’or, monseignor, l’or de se réveiller. » Et bien, non, pour Nasser Al-Khelaïfi, le rêve est éveillé et cet été 2021 semble être celui de la folie des grandeurs pour le PSG. Après avoir recruté Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, le board parisien n’a pas fini ses petites emplettes. Et un autre international, français cette fois, pourrait débarquer au Camp des Loges.

Selon le journal espagnol Marca​, qui est quand même spécialiste des effets d’annonces, mais qu’on adore, le club parisien cherche à recruter Paul Pogba, le milieu de Manchetser United, qui arrive en fin de contrat en 2022. Une occasion sur laquelle le PSG est prêt à sauter, même s’il faudra sûrement vendre quelques joueurs de l’effectif auparavant.

D’après le quotidien espagnol, pour recruter la Pogbance, plusieurs joueurs parisiens sont susceptibles de quitter le navire de la capitale, à commencer par Rafinha ou Ander Herrera, qui n’ont jamais été vraiment indispensables au milieu. Aux autres postes, des offres seront écoutées pour des joueurs comme Kehrer, Rico ou Kurzawa, qui est en contact avec Galatasaray.