Thiago Motta entraîne depuis un an les U19 du PSG. — Loic Venance / AFP

Ça part décidément complètement en vrille au PSG en cette fin de saison. Sur le terrain avec des résultats décevants à l’image du nouveau match nul contre Nice (1-1) mais aussi et surtout en coulisse ! On savait que Thomas Tuchel et Antero Henrique n’étaient pas les meilleurs amis du monde… Mais il semblerait également que les relations entre le directeur sportif portugais et Thiago Motta, ancien joueur du club et coach des U19 soient glaciales et inexistantes.

Alors que depuis plusieurs jours certains médias exposent au grand jour cette réalité, L’Equipe nous apprend ce dimanche que Thiago Motta pourrait prochainement être sanctionné par le PSG et Henrique. Pourquoi ? Pour une interview donnée à RMC et diffusée le 27 mars dernier sans autorisation au préalable de ses dirigeants selon le quotidien sportif. L’Italien serait même convoqué jeudi prochain dans le bureau du Portugais.

Viré de son poste d’entraîneur des moins de 19 ans ?

Même s’il n’a rien dit de grave sur le club ou Henrique lors de celle-ci, la règle c’est règle au Paris-Saint-Germain : aucun salarié ne peut s’exprimer publiquement sans autorisation du club. Bon, on passera sur les Brésiliens de l’effectif qui ont comme d’habitude des passe-droits. Que risque Thiago Motta ?

Le directeur sportif du PSG, Antero Henrique, a convoqué Thiago Motta, l'entraîneur des U19, à un entretien en vue d'une possible sanction pour avoir donné une interview à RMC sans l'autorisation de son club https://t.co/cnUvIciyh5 pic.twitter.com/qbqJQGzFk5 — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 4, 2019

Difficile à dire surtout que l’ex-milieu de terrain est tenu en haute estime par Nasser al-Khelaïl. Selon L’Equipe, il devrait en tout cas être destitué de son poste d’entraîneur des moins de 19 ans.