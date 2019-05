PSG-Nice EN DIRECT: Dans la tourmente, Paris veut au moins préserver son invincibilité au Parc... Suivez le match...

Salut les Minutos, j’espère que vous allez bien en ce samedi hivernal. Heureusement pour nous, on va pouvoir se réchauffer avec un petit live des familles certes sans grand enjeu, mais ça reste un live et ça reste du football. Et puis faut dire qu’en ce moment, le PSG, c’est assez folklorique, tout peut arriver au Parc, dernier bastion des hommes de Thomas Tuchel. Paris ne perd plus à la maison depuis près d’un an et un match contre… Rennes. Décidément, les Bretons continuent de hanter le PSG une semaine après la victoire en finale de Coupe de France. Pour ce qui est de Nice, plus grand-chose à jouer bien qu’officiellement Saint-Etienne et l’Europe ne soient pas encore hors d’atteinte.

» Rendez-vous à 16h45 pour le début de ce live