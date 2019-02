La Ligue des champions ? Pas pour nous. Nous, c'est le goût, et donc la Ligue 1. En ce mercredi soir, le PSG rattrape un de ses matchs en retard, et rencontre Montpellier au Parc des Princes. Bon, autant vous prévenir de suite, Thomas Tuchel devrait faire bien tourner face aux Héraultais, entre les joueurs blessés, ceux qui ont beaucoup joué et la grosse échéance en C1 à venir. Du côté du MHSC, L'opportunité de recoller aux quatre premières places est à saisir. En tout cas, on va suivre ça de très près. Rendez-vous à partir de 20h45.