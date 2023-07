On appelle ça une chute inopportune. Alors qu’il devait partir vendredi pour Fukuoka (Japon) pour commenter les championnats du monde de natation sur France Télévisions, du 23 au 30 juillet, Alexandre Boyon doit finalement rester à la maison. Victime d’un gros gadin à vélo, le journaliste souffre de fractures aux côtes et à l’omoplate, rapporte L’Equipe, et doit observer un arrêt de travail d’un mois.

J’aurais pas dû retirer les petites roues à l’arrière 😉 À fond derrière cette belle EDF de #Natation 🏊🏻‍♀️🇫🇷🏊‍♂️ 1er spectateur et supporter des CHM ⁦@France4tv⁩ et de #AuxJeuxCitoyens @france3 ⁦@Francetele⁩ ⁦@FFNatation⁩. Prenez soin de vous https://t.co/cvG73XKYnI — Alexandre Boyon (@boyonalexandre) July 17, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Finalement je voyagerai dans mon canapé. On ne va pas se plaindre. Des trucs comme ça, ça arrive à des milliers de personnes chaque jour, il y a des trucs plus graves », a-t-il réagi auprès du quotidien. Boyon laisse donc les commandes à son collègue Christian Choupin, qui commentera les exploits de Léon Marchand et ses petits camarades de l’équipe de France aux côtés de Camille Lacourt.

Le journaliste espère être remis pour les championnats du monde de son autre sport fétiche, l’athlétisme, qui auront lieu du 19 au 27 août à Budapest.