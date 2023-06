Avec cinq titres en cinq courses, Léon Marchand a (évidemment) été l’homme fort des championnats de France de natation qui se clôturent ce vendredi à Rennes. Très attendue, la nouvelle star des bassins tricolores a dû gérer l’attention du public et des médias, comme un avant-goût des JO 2024 à Paris. Pas toujours simple, reconnaît-il, même s’il a finalement remporté cinq titres en cinq courses.

Quel bilan tirez-vous de ces championnats de France au niveau de vos performances ?

Je pense que j’ai fait deux très bonnes journées avec le 200 brasse et le 200 crawl où je fais mes meilleurs temps. C’était super sympa. Et après la suite, j’essaye de me qualifier, je gagne mes courses, je fais cinq titres cette semaine. En vrai je suis satisfait de la semaine : après sur le 400 m quatre nages, je suis loin de mes temps, donc il y a un peu de déception sur ce côté-là mais en même temps je suis satisfait d’être qualifié aux championnats du monde et d’avoir gagné cinq titres.

Comment avez-vous géré l’attente du public et des médias ?

C’est la première fois que je faisais une compétition en France depuis que j’ai changé de statut. Donc ce n’était pas facile, c’est toujours bien de préparer tout ça, mais de le vivre, c’est quand même assez différent. Il y avait beaucoup de regards portés sur moi. C’est la première fois que je le vis vraiment en compétition comme ça, donc ce n’était pas facile à gérer. Mais en même temps j’en profite, ça fait plaisir, les gens sont contents de me voir et je suis content de le voir aussi.





Léon au départ du 200m papillon, le 13 juin. - AFP

Qu’est-ce qui a été le plus difficile à gérer ?

Ce qui est dur, c’est que je ne suis jamais tout seul. Il y a toujours quelqu’un qui me regarde, qui me prend en photo, qui me filme. Je n’ai pas trop l’habitude de ça mais il faut que je m’y habitue parce qu’aux Jeux de Paris, ce sera pire. J’essaye de vivre avec.

Laure Manaudou est présente à Rennes. Avez-vous prévu de parler de cela avec elle ?

Oui c’est clair, j’ai déjà parlé avec son frère, il a vécu un peu la même chose. Il faut surtout rester ouvert, profiter des gens autour et ne pas se prendre la tête avec ça. Je vais continuer la préparation mentale en vue des Jeux de Paris, ça fait vraiment partie de mon entraînement maintenant. Je m’entraîne cinq heures par jour dans l’eau et il faut vraiment que j’entraîne aussi la tête. Mais c’est ce que je fais tous les jours, je m’entraîne et je progresse assez rapidement donc je pense que ça va le faire.

Quel impact cela a-t-il sur vos performances ?

C’est surtout des moments où on n’est pas vraiment focus sur la performance, mais il faut aussi le voir comme un échange et un partage. Quand j’arrive le soir et qu’il y a des gens qui m’attendent alors que ça fait une heure et demie que je suis à la piscine (pour récupérer), ça fait surtout plaisir. Donc j’essaie de partager tout ça, de partager les émotions que procure le sport donc c’est plutôt positif.

Pensez-vous avoir des choses à corriger à ce niveau-là ?

J’en apprends un peu tous les jours ! Je ne savais vraiment pas comment les gens allaient m’attendre. J’essaye d’adapter en fonction des journées, de mon humeur aussi, de comment je me lève le matin. Je suis un humain, donc c’est un peu comme tout le monde, j’ai des émotions différentes, il y a des moments où j’ai envie, des moments où je n’ai pas envie et c’est surtout ça qu’il faut que j’écoute.