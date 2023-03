Avec deux victoires en 26 journées et 12 points de retard sur le premier non-relégable, les Angevins ont déjà dit adieu depuis des semaines au maintien en Ligue 1. Mais il est rare qu’une telle catastrophe sportive ne s’accompagne pas d’affaires annexes. C’est le cas au SCO. L’entraîneur Abdel Bouhazama se trouve dans la tourmente depuis la révélation de certains de ses propos lors de la causerie prononcée quelques heures avant la déroute à Montpellier (5-0), samedi.

Selon L’Equipe et Ouest France, le technicien a évoqué la titularisation de l’arrière gauche Ilyes Chetti, poursuivi pour agression sexuelle et qui doit comparaître en avril devant le tribunal d’Angers. « Il a dit : ''C’est pas méchant, on a tous déjà touché des filles''. On était tous choqués, sans réaction devant un truc pareil », a affirmé un joueur resté anonyme au quotidien sportif. Chetti est suspecté d’attouchements sur une jeune femme en boîte de nuit, des faits qu’il a reconnus.

« Qui n’a pas fait d’erreur comme Ilyes ? »

Contacté lundi soir par L’Equipe, Bouhazama assure qu’il « ne cautionne pas » le geste de Chetti, aligné faute d’autres latéraux gauche valides dans l’Hérault. « Mais je dis aussi qu’on a tous fait des erreurs ou des bêtises, qui n’a pas fait d’erreur comme Ilyes ? », poursuit l’entraîneur qui a succédé à Gérald Baticle le 24 novembre dernier.





« Comme mon joueur allait jouer, c’était pour le mettre dans de bonnes conditions, pour qu’on dédramatise, entre guillemets. » Pas vraiment une réussite, comme le prouvent le résultat du match et l’écho reçu par ses propos.