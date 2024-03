Alerte travaux ! L’installation des stades temporaires pour les JO a commencé

L’installation des stades temporaires de Versailles, la Concorde et la tour Eiffel, trois sites emblématiques des Jeux olympiques de Paris, a commencé en ce début du mois de mars. « C’est maintenant que nous commençons réellement à installer nos premiers sites », avait indiqué vendredi Lambis Konstantinidis, directeur de la planification et coordination du Comité d’organisation.

Au château de Versailles, hôte des épreuves d’équitation, « le stade est déjà à moitié construit », a indiqué le dirigeant du Cojo. Dans la capitale, le stade de 30.000 places en cours de montage sur la place de la Concorde accueillera les épreuves des sports dits urbains (BMX freestyle, breakdance, skateboard et basket à trois), ainsi que la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques le 28 août.

Plus à l’ouest, le montage des tribunes du stade éphémère de la tour Eiffel, qui accueillera le beach-volley, a démarré lundi au centre du Champ-de-Mars. Conséquence, la circulation est fermée sur la place et sur l’avenue qui permettent d’ordinaire aux voitures de couper l’esplanade, indique la mairie d’arrondissement. « Des solutions alternatives ont été trouvées » pour les six mois à venir concernant les arrêts de bus du quartier, précise l’équipe de la maire du 7e arrondissement, Rachida Dati.

La circulation pendant ces JO est l’inquiétude majeure des Parisiens à l’approche de l’événement. En tout, sept sites temporaires vont être montés sur des lieux éminemment touristiques de la capitale : tour Eiffel, Champ-de-Mars, place du Trocadéro, pont Alexandre III, esplanade des Invalides, place de la Concorde et place de l’Hôtel de Ville.

Dans ces secteurs, en fonction des calendriers de montage des installations et des fermetures de voies qu’ils impliquent, « les déviations seront progressivement mises en place » pour les lignes de bus, a indiqué vendredi l’autorité des transports de la région, Ile-de-France Mobilités.