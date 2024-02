Cocorico ! Le Français Aurélien Giraud remporte la Street League à Paris

Le skateboard français est passé dans une nouvelle dimension. Inaugurée il y a quinze jours, l’Adidas Arena, porte de la Chapelle (XVIIIe), était pleine à craquer ce samedi. Environ 6.500 spectateurs avaient fait le déplacement pour assister à l’étape parisienne de la Street League, une série de compétitions réunissant les meilleurs skaters du monde. Toute la journée, les stars américaines, brésiliennes et japonaises de la discipline ont enchaîné sur les modules les figures les plus dures pour tenter de séduire les juges.

Mais c’est bien un Français, Aurélien Giraud, 26 ans, qui a soulevé le trophée du vainqueur de l’épreuve en début de soirée. L’épilogue d’une folle semaine pour le Lyonnais, déjà champion du monde de skateboard, qui a rejoint le club très sélect des sportifs ayant leur double en cire au musée Grévin.

Vincent Milou se classe 6e

Six skaters s’étaient qualifiés pour la phase finale. Au terme d’une bataille épique, Aurélien Giraud a surpassé sur le fil Nyjah Huston, 29 ans, l’autre grand favori de l’épreuve. Une ultime chute a empêché la légende américaine du « street » de triompher. Porté par le public parisien, le skater français, lui, a envoyé du lourd et réussi quasiment tous ses « tricks ». Cette victoire lui permet d’ajouter un nouveau titre à son palmarès, déjà bien fourni.

« Quelle journée incroyable ! Tellement heureux de gagner ici dans mon pays », a-t-il commenté sur Instagram.

« Quelle journée incroyable ! Tellement heureux de gagner ici dans mon pays », a-t-il commenté sur Instagram. Aurélien Giraud a désormais un autre objectif en ligne de mire : les Jeux olympiques de Paris. Les deuxièmes pour le Lyonnais, déjà présent à Tokyo, où il avait échoué à la 6e place. « J’essayerai de ne pas faire les mêmes erreurs, de ne pas me laisser distraire par les réseaux sociaux, où tout monte, tout le monde pense que tu vas gagner donc tu reçois des millions de messages », confiait-il récemment à 20 Minutes

Un niveau incroyable chez les femmes

Un autre skater français s’était hissé jusqu’en phase finale, samedi. Vincent Milou, qui avait terminé 2e de la Street League à Sao Paulo en décembre 2023, n’est pas parvenu à faire mieux que 6e cette fois. Mais le Landais de 27 ans, médaillé d’argent aux X Games en 2022 et 4e aux JO de Tokyo, a définitivement gagné le cœur du public de l’Adidas Arena en skatant avec le sourire. Il a de bonnes chances, lui aussi, de remporter l’épreuve olympique de « street », qui sera organisée fin juillet sur la place de la Concorde.

Du côté des femmes, le niveau des compétitrices a impressionné. C’est finalement l’Australienne Chloé Covell qui remporte l’épreuve. Cette adolescente – elle n’a que 14 ans – en a mis plein la vue aux juges en enchaînant des figures techniques et engagées. Elle a surpassé l’autre grande favorite de l’épreuve, la Brésilienne Rayssa Leal, 16 ans.

Avec ce type d’événement – dont 20 Minutes est partenaire – le skate est peu à peu pris davantage au sérieux par le grand public. Cette discipline, qui ne cesse d’évoluer depuis les années 1980, gagne en crédibilité et attire de plus en plus de pratiquants. Mais le skate se pratique d’abord dans la rue, entre potes. Et les meilleurs mondiaux n’ont, souvent, jamais participé à la moindre compétition. C’est d’ailleurs ce qui fait le charme de la planche à roulettes.