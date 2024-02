Carlos Alcaraz « préfère gagner l’or olympique plutôt que Roland-Garros »

Au jeu des « Tu préfères ? », Carlos Alcaraz a fait son choix. Pour « cette année », le joueur de tennis dit préférer gagner l’or olympique à Paris plutôt que soulever la coupe des Mousquetaires à Roland-Garros.

Interrogé lundi avant l’ouverture de sa saison sur terre battue au tournoi ATP d’Argentine, l’Espagnol de 20 ans, numéro deux mondial, a en effet affirmé : « Si je dois choisir, cette année je préfère gagner l’or olympique plutôt que Roland-Garros ».

« Mon niveau actuel est très bon »

Vainqueur à l’US Open (2022) et Wimbledon (2023), Alcaraz va défendre sa couronne à Buenos Aires. « Ça a été un tournoi incroyable pour moi et je voulais revenir cette année », a-t-il expliqué estimant se sentir « bien physiquement ». « Mon niveau actuel est très bon (…) Je viens de jouer du bon tennis en Australie et les jours d’entraînement que j’ai eus sur terre battue ont été très bons ».

Alcaraz fera ses débuts au deuxième tour, contre le vainqueur du duel entre le Péruvien Juan Pablo Varillas (85e) et l’Argentin Camilo Ugo Carabelli (134e).