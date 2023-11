Les vrais savent (et se marrent). Les Parisiennes et les Parisiens, et plus globalement les Franciliennes et les Franciliens ou tout ce qui se fait d’être humain qui pénètre quotidiennement dans les transports en commun de la capitale, savent ce que vont vivre les touristes du monde entier pendant les JO 2024. Si l’on en croit Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a annoncé que la ville n’était « pas prête » d’un point de vue des transports pour la grande échéance de l’été prochain, celle-ci évoquant (avec le sourire) un nombre et une fréquence de trains insuffisants à certains endroits.

Interrogée dans l’émission « Quotidien » de TMC, mercredi soir, la maire socialiste a parlé de « deux choses sur lesquelles on ne va pas être prêt », à savoir « les transports » et « la mise à l’abri des personnes sans domicile » fixe. « On est quand même dans une difficulté, déjà, dans les transports du quotidien, et on n’arrive pas à rattraper le niveau (…) de ponctualité, de confort pour les Parisiennes et les Parisiens », a-t-elle poursuivi.

Hidalgo se fait troller sur les réseaux sociaux

Invitée à préciser ce qui ne serait pas prêt pour les Jeux olympiques (26 juillet – 11 août) et paralympiques (28 août – 8 septembre), la maire a évoqué la future station du RER E Porte Maillot. « En fait, il y a des endroits où les transports ne seront pas prêts parce qu’il n’y aura pas le nombre de trains et la fréquence », a-t-elle développé. Comme on lui demandait si la responsabilité en incombait à la Région Île-de-France, qui a autorité sur les transports franciliens, Anne Hidalgo a répondu : « Le gouvernement un peu aussi ». « Mais on fait tout ça ensemble, donc je me sens concernée aussi », a-t-elle ajouté.

https://t.co/Ad0MptphNs pic.twitter.com/wR2t2vdEt6 — Clement Beaune (@CBeaune) November 22, 2023



Le ministre délégué chargé des Transports n’a pas tardé à réagir. Utilisant un célèbre mème (image détournée) sur X, Clément Beaune a déploré que la maire de Paris préfère « essayer de faire le buzz sur ''Quotidien'' » plutôt que de « participer aux huit comités stratégiques sur les transports pour préparer » les Jeux. C’est dire le niveau du débat politique de nos jours. « Nous aurions apprécié la présence d’Anne Hidalgo aux comités des mobilités des Jeux olympiques et paralympiques si elle a des propositions à faire sur les transports », l’a également taclée la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse (LR), sur le même réseau social.

Quinze millions de personnes attendues l’été prochain

« Merci à elle de résoudre le problème des embouteillages dans Paris pour permettre la circulation des bus ! », a-t-elle encore ironisé. La mobilité en région parisienne durant les Jeux olympiques et paralympiques constitue un défi pour les autorités, « parce qu’on a pris l’engagement que 100 % de l’accès aux sites de compétition puisse se faire en transports publics », avait souligné Clément Beaune fin octobre. Près de 15 millions de spectateurs et d’accrédités sont attendus pour assister aux épreuves, dont l’immense majorité aura lieu à Paris et en Île-de-France.