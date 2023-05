C’est un excellent résultat à un peu plus d’un an des Jeux olympiques de Paris. Les Françaises Althéa Laurin (-73 kg) et Magda Wiet-Hénin (-67 kg) ont été sacrées championnes du monde de taekwondo mercredi à Bakou en Azerbaïdjan.

Laurin, âgée de 21 ans, a dominé la Britannique Rebecca McGowan en finale, après avoir décroché le titre européen en 2022. Elle avait conquis le bronze olympique en 2021 à Tokyo. Wiet-Hénin, âgée de 27 ans, déjà médaillée de bronze mondiale en 2019, a, elle, battu la Jordanienne Julyana Al-Sadeq pour la médaille d’or. Elle avait été éliminée en 8es de finale des Jeux en 2021.