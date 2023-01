Son objectif étant de participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024, Teddy Riner veut donc faire attention à son corps. Plusieurs fois blessé ces dernières années, le champion de judo a ainsi reconnu lundi craindre la blessure.

« La vérité, c’est que quand je monte sur un tapis, j’ai peur », a-t-il déclaré à quelques jours du Grand Slam de Paris. « (Lors de mon stage de préparation) au Kazakhstan, j’ai eu très peur de me blesser, parce qu’il fallait voir les gabarits en face », a-t-il ajouté lors d’un point-presse à l’Institut du judo à Paris.

« Aujourd’hui, le temps compte »

Sérieusement blessé à un genou quelques mois avant les JO-2020, le décuple champion du monde avait contracté une entorse à la cheville droite fin août lorsqu’un partenaire d’entraînement lui était retombé dessus pendant un stage au Maroc. Cette blessure l’avait contraint à déclarer forfait pour les Mondiaux en octobre. « Ce n’est jamais évident de revenir d’une blessure, surtout celle-ci où j’ai évité l’opération », a poursuivi Riner, qui participera dimanche au neuvième Tournoi de Paris de sa carrière.

« Aujourd’hui, le temps compte. S’il y a bien un événement qu’on ne peut pas louper, ce sont ces JO à la maison, donc aujourd’hui (…) je fais attention. Tout le staff est focalisé là-dessus. » « Et surtout, on continue d’écouter le corps. Quand il y a une information qui dit "aujourd’hui, on est moins bien", et bien on lève le pied, ce n’est pas grave. Autrefois j’aurais dit "C’est être faible que de lever le pied, il faut continuer". Non, aujourd’hui on fait de la qualité », a expliqué le judoka de 33 ans, à trois mois et demi des Championnats du monde de Doha.

Objectif : une « troisième médaille d’or olympique individuelle »

D’ici à 2024, chaque tournoi servira de préparation au grand rendez-vous des JO. « Je n’ai pas envie de me louper, j’ai envie de réussir à la maison. J’ai envie d’aller chercher cette troisième médaille d’or olympique individuelle », a-t-il affirmé. « Aujourd’hui, on est à quelques jours du Grand Chelem de Paris, je suis hyper content, hyper excité parce que Paris, ce n’est pas n’importe quel Grand Chelem. J’ai envie de réussir devant ma famille, devant mes amis et de retrouver ce public. Ça va être quelque chose ! », a-t-il enfin prévenu.