Un retour gagnant et particulièrement expéditif. Teddy Riner​ a remporté dimanche le Grand Slam de Budapest, sa première compétition individuelle un an après sa médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo.

Venu en Hongrie pour se jauger sur la route des JO de Paris-2024 où il visera un troisième titre olympique individuel, le Français de 33 ans a battu en finale le Néerlandais Jelle Snippe au terme d’un combat expéditif remporté en 40 secondes.

« J’aurais voulu être un petit peu plus rapide »

Après sa victoire, Teddy Riner a reconnu avoir ressenti du « trac ». « Ce n’est jamais facile de se remettre dedans », a-t-il confié. Cette nouvelle médaille en poche, c’est maintenant l’heure d’un premier bilan : « il faut garder les points positifs et faire un petit retour pour regarder ce qui n’a pas été et ce qui manque pour l’avenir ».

Ce déplacement en Hongrie aura donc été bénéfique car il a ainsi eu « quelques réponses » sur les points à améliorer. « J’aurais voulu être un petit peu plus rapide, un peu plus tonique, un peu plus à l’aise dans mes baskets, mais bon c’est un retour ». Il va donc « travailler ça » afin d’« arriver dans de très bonnes conditions pour les JO de Paris ».