Dimanche 20 février - Jour 14

Les Français au menu

C’est la dernière grande chance de médaille pour la délégation française lors de ces JO de Pékin. L’épreuve du slalom parallèle par équipes. La compo donne en effet envie de voir ce que ça donne sur la piste, avec Alexis Pinturault, Tessa Worley, Mathieu Faivre, Coralie Frasse Sombet, Clara Direz et Thibaut Favrot. Après le report de samedi, les skieurs sont attendus dans la nuit à partir de 2h.

En bob à 4, le quatuor français (Romain Heinrich, Lionel Lefebvre, Dorian Hauterville, Jérôme Laporal) sera de retour ce dimanche pour la 3e et 4e manche. Pour l’instant, les Bleus occupent la 14e place après les deux premières descentes. Objectif top 10 à partir de 2h30 du matin. Enfin, on retrouvera Delphine Claudel, Coralie Bentz, Flora Dolci pour le 30km en ski de fond.

La star de la nuit

Il valait bien un dernier cocorico. Et surtout, un dernier tour de piste en son honneur devant ses compatriotes. Quentin Fillon Maillet a été désigné porte-drapeau de la délégation tricolore pour la cérémonie de clôture de ces JO de Pékin. Elle se déroulera ce dimanche (13h en France). Une juste récompense pour le Jurassien, double champion olympique en biathlon (individuel et poursuite) et quintuple médaillé à Pékin, où il aura échoué de peu sur un grand chelem de médailles. Il succède à une autre championne olympique, Gabriella Papadakis.

L’évènement du jour

C’est un match à ne pas manquer même à 5h du matin. La finale du tournoi de hockey masculin entre la Finlande et le Comité olympique russe. Les hockeyeurs du ROC voudront conserver leur titre olympique de PyeongChang 2018, là où la Finlande, vice-championne du monde en titre, sera en quête de son tout premier sacre olympique en hockey sur glace hommes. En petite finale, la Suède sera opposée à la Slovaquie.

Le papier du jour

Il est de retour ce dimanche pour porter l’équipe de France vers une dernière médaille.

Faivre, le « péteur de câble » toujours présent dans les grands rendez-vous via @20minutesSport https://t.co/0JaGzAJFbQ — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 13, 2022