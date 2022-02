JO 2022 EN DIRECT : Le slalom parallèle repoussé à cause du vent... Grosse frayeur sur le halfpipe...

Yo les Olympix, yo les insomnix ! On n’est pas bien là, à pas dormir ensemble ? A profiter de la vie, sobres ou bourrés. Et surtout, à profiter de ces Jeux olympiques sur le point de se terminer. Car oui, on entame déjà l’avant-dernière journée de ces JO 2022 à Pékin. Une pensée émue pour notre envoyé spécial Aymeric, qui doit passer ses nuits à rêver de son retour en France. Courage, poto, c’est pour bientôt. En attendant, on espère encore ramener quelques médailles à la maison (« comment il s’appelle ? Maillet, Quentin-Fillon, Maillet », allez c’est cadeau pour toi Vegedream). Ce samedi, on mise tout sur l’équipe de France de slalom parallèle en ski alpin. Ça se passera à partir de 3h du matin. Et ça sera tout simplement la dernière chance de médaille olympique pour Tessa Worley et Alexis Pinturault cette année.

>> Début du live bien assez vite