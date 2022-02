Samedi 19 février – Jour 13

Les Français au menu

Le ski alpin français a l’occasion de se retirer avec panache des JO 2022 sur l’épreuve la plus hype de la discipline, le slalom parallèle. Alexis Pinturault, diminué physiquement et touché mentalement par des Jeux compliqués, sera accompagné de Tessa Worley, Mathieu Faivre, Coralie Frasse Sombet, Clara Direz et Thibaut Favrot. Il faudra au moins ça pour mettre en échec les favoris suédois, menés par Sara Hector.

En bob à 2, Margot Boch et Carla Sénéchal​ ont deux manches pour sauver les meubles après une fin de journée délicate, vendredi. Elles sont pour le moment 17e (sur 20) à deux runs de la fin. Il n’y aura pas de médaille, mais ça vaut le coup de remonter un peu pour sauver l’honneur.

En ski de fond, Maurice Manificat va probablement faire ses adieux aux Jeux olympiques sur le 50km, une course où l’on retrouvera également Parisse, Backscheider et Lapierre côté français.

La star de la nuit

Puisqu’on est sur le ski de fond, restons-y. Johannes Klaebo sera attendu au tournant sur le 50km. D’une, parce qu’il a l’occasion d’aller chercher une troisième médaille d’or, de deux, parce qu’il a une revanche à prendre sur ce format de course, qu’il pensait avoir dompté aux Mondiaux d’Oberstdorf en 2021. Premier sur la ligne d’arrivée, il avait finalement été disqualifié pour avoir accroché Bolshunov, qui avait perdu son bâton dans l’histoire et toute chance de victoire avec. « Je le prends comme quelque chose qui m’a fait grandir », avait fini par admettre Klaebo. Suffisamment pour chercher l’or olympique sur 50km ?

La réforme qu’on attend

Une mesure visant à relever l’âge minimum pour concourir en seniors en patinage artistique va être proposée par la Fédération internationale lors de son congrès en juin, a indiqué l’ISU à l’AFP vendredi en marge de l’affaire Valieva et des JO-2022.

« L’ISU est en mesure de confirmer que le conseil de l’ISU a décidé d’inscrire (à l’ordre du jour du congrès) une proposition visant à relever la limite d’âge à 17 ans pour concourir dans toutes les disciplines de patinage artistique », écrit la Fédération.

Même si elle n’est pas directement liée à l’affaire Kamila Valieva, plongée dans la tourmente en pleins Jeux de Pékin, à 15 ans, après un contrôle positif à une substance interdite et finalement quatrième de l’épreuve individuelle jeudi soir, la mesure a forcément une résonance particulière dans ce contexte. « La proposition détaillée sera publiée le 30 avril. Pour être adoptée, une majorité des deux-tiers des membres de l’ISU est requise », précise l’ISU.

Le portrait du jour

Justine Braisaz-Bouchet, la médaillée d'or que personne n'avait vu venir via @20minutesSport https://t.co/jL8I9SSBat — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 18, 2022