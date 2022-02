L’or a beau être une valeur refuge, la France a décidé de faire un stock d’argent à Pékin. 15e du tableau des médailles des JO 2022 avec quatre fois le même métal, la délégation française peut remercier Tess Ledeux, seule médaillée de la nuit de mardi.

Les Français : Tess Ledeux numéro deux

La Française pensait tenir le bon bout en finale du Big Air, et nous avec. Avec son double cork à 1620° – une rotation de quatre tours et demi – et un switch en 1440, elle a survolé les deux premières manches de la compétition. Du tout cuit, croyait-on. Mais c’était sans compter sur Eileen Gu. Cette dernière s’est imposée in extremis avec un total de 188,75 points, soit 0,75 point de plus que Ledeux, qui s’est effondrée en larmes dans l’aire d’arrivée à l’annonce des résultats. L’argent olympique, ça reste classe. On relève la tête, Tess.

En ski alpin, c’est moins bien. Alexis Pinturault faisait office de grosse cote sur le Super-G matinal, et il n’y aura pas eu de miracle. Le meilleur skieur du monde en titre, en plus pénalisé par un dossard défavorable, n’a pas fait mieux que 11e. Il ne termine même pas avec le titre de meilleur Français, qui revient à Blaise Giezendanner (9e). Mais Pintu ne s’inquiète pas pour la suite : « Il va y avoir de belles épreuves derrière. » On y croit.

La star de la nuit : un Nathan Chen record

L’Américain a illuminé le programme court et les juges avec, qui ont décidé que Chen ne méritait rien d’autre qu’un record du monde pour sa performance de haut vol sur la patinoire de Pékin. Avec 113,97, il se place cinq points devant Yuma Kagiyama. Kevin Aymoz se classe quant à lui dixième avant le libre.