France-Suède : Revivez la qualification des Bleues pour la finale des championnats du monde...

22h30 : Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir, passez une bonne soirée, un bon week-end, et à très vite sur notre site. Ou dans la rue, qui sait, peut-être se croisera-t-on au détour d’une rue. Ou au comptoir (plus probable pour ma part). gros bécots les zozos !

22h28 : On se retrouve donc dimanche pour un remake du match de poules. Un match qui s'annonce aussi, pour le coup, équilibré et hyper tendu. En gros on va se mettre bien devant la téloche.

60e : RI-DEAU ! Les Bleues ont rendez-vous dimanche avec la Norvège en finale des championnats du monde !!!!!

59e : Grandveau tire depuis la surface française et marque dans le but vide, 37-27, les Suédoises n'y sont plus.

57e : L'arrêt de Sacko et le but du milieu de terrain, on se régale ! +10 pour les Bleues, par ici la finale les copains-copines !

54e : Ohhhhhhhh le raté de Bouktit après une merveille de passe de ?????? Le gâchis... Bon, à 34-24 y'a pas mort d'homme, mais c'était cadeau là quand même.

53e : Et un deuxième arrêt de grande classe dans la foulée !!!

52e : Entrée en jeu de Sacko à la place de Glauser et premier arrêt, 100% de réussite, KESKIA ?!

51e : Ahahah Krumbholz il se gratte, il se mouche, je suis l'entraîneur suédois, à la fin du match j'évite tout contact physique avec notre GOAT du hand féminin tricolore.

50e : A 6 contre 4, les Bleues ont forcément plus d'espace et Valentini sanctionne. 31-22, on en revient à l'écart du début de match.

49e : La sale faute d'antijeu de Roberts sur Valentini (qui marque tout de même dans le but vide), ça va faire deux minutes out là aussi.

47e : Ouuuuuh grosse chute d'Horacek dont la tête vient percuter le sol, et deux minutes de pénalité pour Thorleifsdottir (je l'ai écrit de tête) (FAUX) (Ctrl C-Ctrl V)

46e : Le score joue au yoyo depuis le retour des vestiaires, il oscille entre +8 et +5 mais les Bleues ont quand même l'air de contrôler leur sujet ce soir.

44e : Ce coup-ci Glauser ne peut rien sur ce jet de 7 mètres sous la barre, 26-20

41e : QUEL ARRET DE GLAUSER SUR PENOOOOOO ! Prends-en de la graine, Hugo.

40e : Horacek je n'aimerais pas être un de ses enfants après avoir fait une connerie. La violence de son bras droit, popopo ! 26-18 on maintient le bon écart

38e : BADABOUM le tractopelle Horaceck qui fracasse une défenseuse suédoise (sans faire faute), c'est ça qu'on aime (dans le milieu du MMA) !

37e : Pauleta Foppa qui n'en fait paaaaaaas (mdrlolilol) ! +8 pour les Bleues

36e : Toublanc et tout bon, 7/7 pour la Bretonne ! 23-16

35e : Et si en plus elle commence à nous sortir des parades comme ça la gardienne suédoise...

34e : Et voilà... Carlson sanctionne et la Suède revient totalement dans le match et retrouve espoir (20-15).

33e : Le péno suédoise entre les gambas de Glauser et nous voilà seulement à +6

32e : C'est reparti très fort dans un sens comme dans l'autre, les buts s'enchaînent. 20 à 13 pour les Bleues

31e : Le gros scud sur la barre pour la Suède, suivi d'une superbe relance de Glauser mais le but français est refusé. Pourquoi ? Je n'ai pas compris là...

21h52 : Allez la famille, on y routourne. Comme la roue.

21h38 : On se retrouve dans quelques minutes, a tout de suite.

30e : Allez rideau pour le premier acte. L’écart est plus que confortable pour les Bleues, mais on ne pourra s’enlever de la tête ce gros passage à vide de dix minutes qui aura permis aux Suédoises de revenir dans le match et d’y croire encore (un peu).

29e : Superbe pion d'Estelle Nze Minko, tout en puissance, qui fonce tête baissée entre deux suédoises et balance une praline poteau rentrant. Quelle joueuse.

28e : Laura Glauser a clairement perdu son modjo...

27e : Le tir du milieu de terrain dans le but vide, oui, oui oui ! Les Bleues retrouvent leur efficacité et mènent 18-9

27e : Allez ça serait pas mal de retrouver un peu de gnac en défense et de pourcentage du côté de Glauser avant la pause.

26e : Le petit lob superbement bien senti de Foppa qui redonne un peu d'air aux Française, 16-8

23e : 15-8, on n'est plus très loin d'assister à une vraie opposition, j'aime pas trop bien ça.

22e : Septième but suédois, ON VA SE CALMER LA OUI ?

22e : « On est en train de se ramollir », peste le coach français. Elles ne vont pas nous faire la même que face aux Tchèques mercredi quand même, quand elle s’était effondrée dans les dix dernières minutes de la pause pour laisser l’adversaire recoller au score ? !!!

21e : Et allez, troisième but suédois en deux minutes, C'EST DE LA FO-LIE FURIEUSE ! C'est le moment choisit par Crumble pour prendre son premier temps-mort.

20e : Deux buts suédois de rang, voilà qui doit leur faire du bien. C'est pas encore le Pérou, mais c'est toujours bon à prendre.

19e : Une gardienne monstrueuse, une défense de fer et une attaque d'une efficacité indécente, voilà ce qui explique ce tableau de score qui pique les yeux. 13-3 et +10 pour l'équipe de France.

18e : LA PATATAS D'ORLANE KANOR !!!! En lucarne en plus, merci, bonsoir. 12-3 pour les Bleues

17e : La muraille Glauser sur ce tir tendu venu de la gauche !!!!

16e : Horaceck remplace Toublanc au péno et ça passe, 11-3, tout roule les amis, tout roule.

14e : Allez, un petit but suédois, c'est bien les filles ! (Oui, à un moment donné on a de l'empathie, on n'est pas des bêtes)

13e : Oh bordel le carnage, 10-2 pour la bande à Krumbholz, que fait la Cour pénale internationale ?

12e : La parade de Glauser, infranchissable !!!!!!

11e : Ouais, bon, y'a quand même pas mal de largesses dans la défense suédoise. Laura Flippes ne se fait pas prier pour entrer dans le gruyère et sanctionner. +6 pour les Bleues

10e : Nze Minko pour le +5 bam bam bam !!!!

9e : Ohhhhhh Toublanc qui voit son péno arrêté, qui récupère le ballon, réussit son lob mais voit la gardienne revenir est repousser la chique en touche in extremis. Action de malade ! Mais pas but à l’arrivée.

7e : POPOPOPOOOOOOO CETTE PRALOUZ D'HORACECK EN LULU !!!!! 5-1, les Bleues roulent sur ce match pour le moment

6e : L'écart est maintenu avec ce joli tir plein axe de Laura Flippes qui n'a peur de rien.

5e : Premier but suédois au bout de 5 minutes de jeu, sur péno.

3e : Superbe but d'Alicia Toublanc qui rentre de son côté droit et lobbe la gardienne suédoise. Magnifaïque ma chérie ! 3-0

2e : Le premier break pour les Bleues enchaîné par un arrêt de Glauser ! 2-Z pour la France, ce match commence très bien.

1e : Il est là le premier but du match, et pour les Bleues bien sûr ! Paultea Foppa lance le match.

1e : C'est parti !!!!! Allez les filles, vous me tabassez ces Suédoises, ça ne doit pas faire un pli ce soir.

20h55 : Et vous avez cinq minutes pour me lire ce papier d'Antoine sur le nouveau rôle des pivots en équipe de France, et que ça saute ! Handball Mondial de hand : Avec Pauletta Foppa et Sarah Bouktit, le pivot gang, une spécialité à la française ? : Et vous avez cinq minutes pour me lire ce papier d'Antoine sur le nouveau rôle des pivots en équipe de France, et que ça saute !



20h54 : Voici la compo, alors que les filles déboulent sur le terrain. Le 7 de départ choisi par Olivier Krumbholz pour débuter la demi-finale ! 🔥🇫🇷#BleuetFier



: Voici la compo, alors que les filles déboulent sur le terrain.



20h49 : J'ai dû finir de gober mon plat en speed pour être à l'heure. Mais c'est bon, on est dans la place ! Prêts pour la victoire des Bleues avant d'aller se mettre minable au bar ? Ouiiiiiiiiiii

20h45 : Saluuuuuuuuuuuut la team !