Quelques jours après l’annonce de la retraite, en fin de saison, de Nikola Karabatic, une autre nouvelle de taille vient bousculer le quotidien du handball français. Patrice Canayer est bien moins connu du grand public que celui qui fut à trois reprises le meilleur joueur du monde. Mais l’annonce du départ de l’entraîneur de Montpellier, en fin de saison, est un événement de taille pour le hand et, plus généralement, le sport tricolore.

Au chevet du club le plus titré de France, Patrice Canayer y a quasiment tout gagné depuis qu’il en est devenu entraîneur, en 1994. La réussite du MHB est étroitement liée à celle de ce perfectionniste, reconnu comme l’un des plus grands techniciens de son sport. Un visionnaire et formateur, qui a très vite compris que la longévité au haut niveau du MHB ne pourrait passer que par une ambitieuse politique de formation. Son bilan est exceptionnel : 42 titres, dont quatorze de champions de France et deux succès en Ligue des champions. Tous sports confondus, il est l’un des entraîneurs (puis manager depuis 2004) de club français les plus titrés de l’histoire, Au même titre, par exemple, qu’un Guy Novès (10 fois champion de France avec Toulouse et quatre coupes d’Europe de rugby).

Une longévité record dans le sport professionnel

Le Gardois a tenu à conserver la main sur le timing, en annonçant au Midi Libre et L’Equipe, son départ en juin 2024, à la fin de son contrat. Une habitude pour celui qui, jusqu’au bout, aura imposé ses choix, son intransigeance et sa vision du haut niveau. Des décisions régulièrement validées par les résultats. Quitte à se créer quelques inimités dans le landerneau du hand français. Quitte à heurter, parfois, aussi. Comme en 2019, avec Michaël Guigou, où les choix sportifs n’ont laissé aucune place aux sentiments pour le joueur emblématique, prié de quitter le club malgré ses brillants états de service.

Trente ans sur un banc, pareille longévité est improbable dans le sport professionnel. « Tout aurait pu s’arrêter en 1995 », expliquait-il pourtant en 2020 au Midi Libre, lorsque son conseiller de l’époque lui avait soufflé de profiter du premier titre du MHB pour monnayer ses talents ailleurs. Proposition balayée par l’intéressé. Et s’il avait donné son accord pour rejoindre le grand Barça, le club le plus titré en Ligue des champions (onze couronnes), après le premier titre européen de 2003, l’affaire capota au dernier moment, côté catalan. En revanche, dans la tempête de l’affaire des paris sportifs de 2012 (date du dernier titre national du MHB), le manager aura fait front et contribué à sauver une institution lâchée par plusieurs sponsors et proche d’être coulée par ses propres vedettes.

Du sport à la politique

« Depuis son arrivée en 1994 […], Patrice Canayer a été l’élément principal de l’évolution du Montpellier Handball pour en faire ce qu’il est aujourd’hui : un grand club national et international », lui rend hommage le président du MHB Julien Deljarry. Montpellier a un an pour trouver un successeur à l’icône. En juin 2024, Patrice Canayer aura 63 ans. « C’était le moment de dire stop, explique-t-il. Après trente années extraordinaires, exaltantes. C’est une histoire magnifique. Jamais je n’aurais pu imaginer avoir une aussi belle histoire professionnelle ».

Un départ et, pour le moment, un point d’interrogation sur la suite de l’histoire. « Qu’on soit bien clair, je ne pars pas du Montpellier Handball pour aller signer dans un autre club. […] Je veux être libre de mener mon activité professionnelle, ma vie comme je le veux, sans être lié contractuellement », précise-t-il à France Bleu Hérault. Peut-être choisira-t-il de s’engager davantage dans la voie politique. Longtemps proche de l’ancien maire de Montpellier Georges Frêche, soutien aux municipales de 2014 de Jean-Pierre Moure, candidat socialiste battu par le dissident Philippe Saurel, tête de liste dans l’Hérault de Carole Delga aux régionales, Patrice Canayer, qui siège dans l’hémicycle régional, n’a jamais caché sa proximité avec le PS.