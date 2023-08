Après la mort d’un jeune homme de 18 ans, dans la nuit du 23 au 24 août, sur un point de deal, dans le quartier Pissevin, à Nîmes (Gard), un suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire, a indiqué ce mardi le parquet de Marseille (Bouches-du-Rhône).

Cet homme, âgé de 20 ans, a été interpellé le 24 août, dans le cadre d’une enquête pour « homicide volontaire avec préméditation en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation de crime, destruction volontaire par incendie en bande organisée, recel en bande organisée de bien provenant d’un vol, acquisition, détention, port et transport d’armes et munitions de catégorie A et B par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice », détaille le parquet, dans un communiqué.

Le quartier Pissevin, dans la capitale du Gard, est gangrené depuis de longues années par les trafics de stupéfiants et les règlements de comptes. Le 21 août, deux jours avant le décès de ce jeune homme de 18 ans sur un point de deal, c’est un enfant de 10 ans qui a perdu la vie, victime collatérale d’une probable fusillade entre trafiquants.