A peine sort-il d’une canicule intense, que le sud-est de la France est désormais à la merci de potentiels épisodes méditerranéens. Jusqu’à la mi-décembre, le Golfe du lion entre dans une saison propice aux violents orages, parfois synonymes d’inondations ravageuses. Et quand les rivières débordent, les communes sont en première ligne. Mais, à leur échelle, que peuvent faire les mairies pour se prémunir des risques de crues ?

Comme dans les autres grandes métropoles, à Montpellier (Hérault), où les orages ont engendré d’importants dégâts ces dernières années, informer la population est la première des précautions que la commune applique rigoureusement. Car « il faut que les Montpelliérains soient les acteurs de leur propre sécurité, confie Sébastien Cote (PS), élu en charge de la protection de la population. Tout ne peut pas venir de la puissance publique ».

La mairie de Montpellier édite ainsi un guide, présentant les bons comportements à adopter quand l’eau monte. Ce livret est également accessible sur son site Internet (ici). Ces préconisations sont également affichées en bonne place dans tous les bâtiments publics et les résidences, conformément à la réglementation.

« Le rôle de la ville, c’est de s’adapter »

A Montpellier, une sensibilisation des habitants sur les risques d’inondations est également menée par la Réserve citoyenne, composée d’habitants bénévoles. Ces conseils sont aussi au menu de la Journée Tous résilients, organisée le 13 octobre prochain, place du Nombre d’Or. Et quand l’orage menace, un dispositif de télé alerte (auquel tous les Montpelliérains peuvent souscrire, ici) exhorte les habitants à se mettre à l’abri.

Cette sensibilisation est d’autant plus importante qu’à Montpellier, parmi les quelques milliers de nouveaux habitants qui s’installent chaque année, « bon nombre d’entre eux viennent pour leurs études, pour prendre leur retraite, etc. Et beaucoup ne connaissent pas vraiment la Méditerranée, poursuit Sébastien Cote. Ils en ont l’image que renvoient les cartes postales. Mais le climat méditerranéen, c’est un climat difficile, aussi. Alors nous devons, en permanence, acculturer la population aux risques qu’il présente. »

Mais à Montpellier, on ne se contente pas d’informer la population sur les risques qu’elle encourt, en empruntant un passage à gué quand il pleut. « Le rôle de la ville, c’est de s’adapter, poursuit Sébastien Cote. Elles doivent être résilientes par rapport au changement climatique. C’est l’objectif global de la politique que mène Michaël Delafosse [le maire PS de Montpellier]. Lorsque l’on dit que l’on plante 50.000 arbres, lorsque l’on dit que l’on essaie de réduire la circulation automobile dans le centre-ville… C’est parce que nous avons bien compris que la ville est un dôme de chaleur, et que dans une situation de Méditerranée caniculaire, cela ne fait qu’amplifier les choses. »

Le calme après la tempête, en 2014, à Montpellier : un cygne assiste à la décrue du Lez. - N. Bonzom / Maxele Presse

« On sait que l’artificialisation des sols est un phénomène aggravant »

La collectivité a également lancé des chantiers, pour que l’impact des crues soit moins dévastateur : en 2022, la métropole a, par exemple, présenté des travaux de protection, sur la basse vallée de la Mosson, pour protéger les riverains d’éventuelles inondations. Ce chantier consiste notamment en la construction d’une digue, d’un déversoir de sécurité et d’un fossé de collecte des eaux de ruissellement. Par ailleurs, bientôt, l’ensemble des points les plus bas de la ville, ceux qui sont les plus exposés aux risques quand les orages éclatent, seront visibles par les services de la commune via des caméras. « Et ça, c’est très important, de voir ce qu’il se passe », note Sébastien Cote.

Enfin, et c’est sans doute ce qui fait couler le plus d’encre quand les villes s’inondent, Montpellier est résolue à diminuer sa bétonisation. « Lorsque l’on annonce un PLUi [Plan local d’urbanisme intercommunal] avec - 25 % d’artificialisation nette des sols, qui sera votée en 2024, clairement, dans une ville qui accueille plus de 4.000 habitants chaque année, et sur la métropole, c’est bien plus… Ce n’est pas anodin, poursuit l’élu à la protection de la population. C’est un effort colossal. Car on sait bien que l’artificialisation des sols participe aux ruissellements des eaux. C’est un phénomène aggravant. »

Alix Roumagnac, président de Predict Services, une entreprise héraultaise spécialisée dans la prévention des risques météorologiques, se félicite que les communes aient pris conscience des dangers liés au changement climatique. « Cela fait vingt ans que je travaille auprès de collectivités, explique-t-il. Je pense qu’il a eu une véritable prise de conscience [sur les risques liés aux inondations] aux alentours de 2014. En 2003, quand je sillonnais la région pour dire "Attention, les événements climatiques…", on me disait "Oh ça, ça arrive chez les autres, pas chez moi !" Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Quasiment plus aucun maire ne tient ce discours. Plus personne, ou presque, ne ferme les yeux. »