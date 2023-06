Le sommet européen de handball a tourné au drame, ce dimanche à Cologne (Allemagne). Un journaliste polonais est en effet décédé pendant la finale de la Ligue des champions, remportée (30-29, après prolongation) par les Allemands de Magdebourg contre Kielce (Pologne). L’annonce a été faite dans la soirée par la Fédération européenne de handball (EHF).

Pawel Kotwica travaillait depuis trente ans pour un quotidien régional polonais, l’Echo Dnia, qui a précisé qu’il était âgé de 51 ans. « Paweł Kotwica était un grand journaliste, un remarquable expert du handball, qu’il aimait plus que tout. Nous parlions des heures et des heures de matchs, de joueurs, de tactiques. Toute la rédaction d’Echo Dnia pleure, c’est difficile d’exprimer notre tristesse et notre chagrin », écrit le journal sur son site Internet.





Paweł, my tu jeszcze wrócimy i wygramy, ale Ciebie już nam nikt nie odda…



Najszczersze kondolencje dla rodziny.

Une minute de silence juste après la finale

La victime s’est effondrée en tribune de presse à 12 minutes de la fin du temps réglementaire de la finale, avant d’être évacué inanimé par les secouristes. La finale a été interrompue durant une vingtaine de minutes, afin de faciliter l’intervention des secours. L’EHF a annoncé le décès du journaliste avant la conférence de presse d’après-match, qui a été annulée, alors qu’une minute de silence a été observée dans la salle.

Un dirigeant du club de Kielce, présent lors de l’annonce, a précisé que Pawel Kotwica avait succombé à un arrêt cardiaque. « Nos pensées et prières accompagnent sa famille, ses amis et ses parents », a écrit l’EHF sur son compte Twitter. Le club de Kielce lui a également rendu hommage sur les réseaux sociaux : « Paweł, nous reviendrons et nous gagnerons, mais personne ne te rendra à nous. Aujourd’hui, rien n’importe davantage ».