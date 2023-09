Il est arrivé avec un grand sourire, un petit « Bonjour » en français, un changement de chaise et la machine Luis Enrique était lancée. Comme à son habitude, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a été affable en conférence de presse, ce lundi, à la veille de l’entrée en lice des siens en Ligue des champions face au Borussia Dortmund. L’ancien coach du Barça est « impatient » de commencer la compétition sans pour autant être obsédé par une victoire finale.

🗣️💬 @LUISENRIQUE21 : "Tous les joueurs peuvent progresser. Pour gagner la @ChampionsLeague il faut une grande équipe !" pic.twitter.com/KwTfwfw2y1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 18, 2023



« Quand une personne, une équipe, un club est obsédé par quelque chose, ce n’est jamais bon, a expliqué l’Espagnol. Il faut avoir de l’espoir, de l’ambition, de l’envie. Être obsédé par quelque chose ce n’est jamais bon, peu importent les domaines de la vie. On a beaucoup d’envie, oui, notamment de faire plaisir à nos supporteurs. » Une maxime reprise par son capitaine, Marquinhos :

Ce [la Ligue des champions] n’est pas une obsession, ce n’est pas une pression, le club a une mentalité d’aller se battre pour tous les titres qu’il y a. On veut arriver tout en haut, mais le chemin est long, il faut y aller pas à pas. C’est un groupe [avec Dortmund, Newcastle et le Milan AC] très difficile. »

« L’attitude et le comportement des joueurs méritent un 10/10 »

Le Brésilien s’est dit ravi des premières semaines passées avec Luis Enrique : « C’est un coach qui a des objectifs très clairs, il n’est pas là pour privilégier une compétition à une autre. Il faut faire un bon travail au quotidien pour aborder au mieux ces grands matchs. Il est très exigeant, peu importe le match. C’est quelqu’un qui a beaucoup d’idées, beaucoup de concepts en tête. Il nous donne beaucoup de possibilités, de tactiques dans un match. Il donne aussi beaucoup de liberté. J’adore travailler avec un coach comme lui, qui donne beaucoup de choses au vestiaire. »

Arrivé cet été dans la capitale française, Luis Enrique s’est dit, de son côté, « très satisfait » du groupe qu’il a en sa possession et a salué une équipe « très réceptive qui ne se rendait jamais ». « Mon but, c’est que mes joueurs comprennent bien la manière dont on veut jouer, et le plus rapidement possible, mais il faut du temps. Il y a beaucoup de détails à corriger dans le football, pas seulement avec le match de Nice. Il y a une marge de progression, mais il y a plein de choses que l’équipe fait très bien. L’attitude et le comportement des joueurs méritent un 10/10. Du bon football et des bons résultats arriveront. »