Les services diplomatiques doivent vérifier les circonstances des événements qui ont conduit à l’arrestation de deux joueurs du club de football du Legia Varsovie par la police des Pays-Bas à l’issue d’un match contre l’équipe néerlandaise d’AZ Alkmaar, a indiqué vendredi le Premier ministre polonais. Dans un post publié sur X (anciennement Twitter), Mateusz Morawiecki a indiqué avoir demandé à ses services « une action diplomatique urgente pour vérifier les événements de la nuit ».

Jeudi soir, deux joueurs du Legia - le Portugais Josué et le Serbe Radovan Pankov - ont été escortés hors de l’autocar de l’équipe polonaise par la police néerlandaise et emmenés au poste de police après le match de Ligue Europa Conférence contre l’AZ Alkmaar, qui s’est soldé par une défaite 1-0 du Legia. Selon le club polonais, les deux joueurs se trouvaient vendredi matin au poste de police et n’ont pas pu rentrer au pays.

Véhicule bouclé, joueurs sortis de force du bus

« Les joueurs et les supporteurs polonais doivent être traités conformément à la loi. Il n’y a pas d’accord pour l’enfreindre », a ajouté le Premier ministre qualifiant de « très inquiétantes » les informations en provenance d’Alkmaar. Selon les journalistes polonais présents lors du match, une confusion a éclaté lorsque la police locale et les services de sécurité ont décidé après le match de fermer le stade, prétendument pour éviter un affrontement avec un groupe organisé de supporteurs de Legia.

Legia Warsaw captain Josue being escorted in handcuffs by the Dutch police to a police car. Unbelievable...pic.twitter.com/fI9kPjTREs — Pat Novak (@PatricNova) October 6, 2023



Les représentants du club polonais, y compris les joueurs, devaient être empêchés d’accéder à l’autocar, et des altercations verbales et des bousculades ont eu lieu. Finalement, la police a bouclé le véhicule, dans lequel se trouvait déjà une grande partie de l’équipe. Les policiers ont ensuite décidé d’interpeller les joueurs Josué Pesqueira, le capitaine de l’équipe, et Radovan Pankov, qu’ils ont tiré du bus de l’équipe tout en menaçant de prendre d’assaut le véhicule, a indiqué TVP Sport.

Le président bousculé, son téléphone cassé

Le propriétaire et président du Legia, Dariusz Mioduski, a été bousculé par les policiers qui l’ont apparemment cloué au sol et lui ont cassé son téléphone avec lequel il enregistrait les événements, selon les médias polonais.

Le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, Pawel Jablonski, a indiqué vendredi sur X que ses services analysaient si « la police néerlandaise et les employés du club AZ Alkmaar ont enfreint la loi à l’encontre des citoyens polonais (…) en raison de leur nationalité ou de leur utilisation de la langue polonaise ». La Fédération polonaise de football (PZPN) a, quant à elle, indiqué avoir demandé des explications auprès de la Fédération néerlandaise et de l’UEFA.