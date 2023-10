Un nul, une victoire, une défaite. Alors que Marseille s’est fait rejoindre par Brighton après avoir mené de deux buts, Toulouse s’est imposé à domicile (1-0) face aux Autrichiens de Linz jeudi, à l’occasion de la 2e journée de la Ligue Europa. Rennes, en revanche, s’est incliné 1-0 à Villareal, avec beaucoup de regrets, notamment sur un penalty raté à la 90e.

Le TFC a inscrit le seul but du match à la demi-heure de jeu sur une frappe opportuniste du latéral international Chilien Gabriel Suazo (31e). Après le match nul (1-1) glané à Bruxelles face à l’Union Saint-Gilloise lors de la première journée, les Toulousains occupent la deuxième place de la poule derrière les Anglais de Liverpool qui ont signé une deuxième victoire consécutive en s’imposant dans le même temps à domicile face aux Belges (2-0).

Lors de la prochaine journée, le 26 octobre, le TFC ira justement défier les Reds dans leur antre mythique d’Anfield.

Terrier se rate pour Rennes

Rennes, de son côté, s’est incliné 1-0 à Villarreal après avoir manqué un penalty et de multiples occasions franches.

Les entrants Gouiri et Kalimuendo (64e) ont fait du bien aux Rouge et Noir, apportant percussion et dynamisme, une demi-heure de jeu après l’ouverture du score du Norvégien Sorloth d’une frappe sèche (36e).

Le match s’est emballé dans les dernières 20 minutes : à la 76e, le gardien de Villarreal s’est jeté dans les pieds de Kalimuendo et l’arbitre a sifflé penalty. Mais, après vérification vidéo, il a annulé sa décision. Rebelote à la 90e mais cette fois le penalty a été validé… mais pas transformé : Terrier a buté sur Reina (90+2).

Avec cette défaite, Rennes, qui avait battu 3-0 le Maccabi Haifa lors du premier match du groupe F, se retrouve 2e derrière les Grecs du Panathinaïkos.