Tout ça pour ça. Ce vendredi, le tribunal correctionnel de Rennes a rendu sa décision dans l’affaire de violences réciproques opposant le footballeur du Stade Rennais Baptiste Santamaria et son ex-compagne. Le milieu de terrain et son ex ont été reconnus coupables de violences mais dispensés de peine. Ils devront se verser un euro symbolique.

Le 22 septembre, l’ancien couple s’était retrouvé à la barre du tribunal pour donner sa version de la dispute qui avait éclaté le 21 octobre 2022 aux abords de leur maison à Vern-sur-Seiche, près de Rennes. Dans un échange « parole contre parole », les deux mis en cause avaient expliqué les violences subies de la part de leur ex, sous les yeux de leur fils, alors âgé de 5 ans.

Le milieu de terrain du Stade Rennais avait été convoqué à la gendarmerie pour s’expliquer après l’appel à l’aide lancée par sa compagne de l’époque. Quelques semaines avant la naissance de leur fille, l’ancien footballeur d’Angers avait quitté Stacy G. la mère de leur fils aîné, alors enceinte de 7 mois. Baptiste Santamaria était vraisemblablement parti pour une autre femme, ce que son ex n’a pas vraiment digéré. Ce jour d’octobre 2022, c’est avec sa nouvelle compagne que le milieu de terrain s’était présenté pour récupérer son fils.

Une histoire de trophée et de syphilis

Fragilisé par une opération récente à la cheville, Baptiste Santamaria avait souhaité confier son garçon à sa nouvelle petite amie afin qu’elle l’emmène en voiture, ce que son ex n’avait pas vraiment apprécié. « Elle m’a dit qu’elle conduisait mieux que moi. Je lui ai répondu que je préférais être piètre conductrice que de mettre un joueur de Ligue 1 en trophée et d’avoir la syphilis entre les jambes », avait expliqué l’ex-compagne du footballeur à la barre.

Cette dernière se plaignait de « deux coups » assénés par le footballeur, qui mesure plus d’une tête de plus qu’elle. Baptiste Santamaria avait expliqué qu’il avait agi « par peur » en réaction à un coup reçu sur sa cheville douloureuse. « J’ai senti une décharge à la cheville », avait-il déclaré.

L’ancien couple avait tenté d’éteindre la polémique en retirant sa plainte conjointement en janvier 2023, mais le parquet avait décidé de maintenir les poursuites, estimant qu’un mineur avait été témoin des faits. « Je n’y connais rien en football mais on peut penser que si monsieur n’était pas footballeur professionnel, il n’y aura pas eu toutes ces poursuites », avait plaidé Me Sammy Jeanbart, conseil de la jeune femme.