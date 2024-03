Après un 0-0 entre Monaco et le PSG et un tout petit 0-1 entre Reims et Brest, on espère que la troisième rencontre de cette 24e journée de Ligue 1 nous donnera plein de buts. L'affiche, si on peut l'appeler ainsi, oppose le dernier du championnat au neuvième, qui commence son opération remontée au classement.