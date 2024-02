Ça repart très fort ici, avec une volée hyper pure du fiable Clinton Mata, à la suite d’une bonne petite remise de la poitrine de Caleta-Car. De 20 m, le défenseur angolo-belge ne se pose pas de questions et balance une praline de peu à côté. Ça montre là encore à quel point ce groupe est désormais en confiance.

Bonne percussion de Thuram dans l'axe et frappe de sa part sur laquelle Lopes s'interpose sans trop de souci. Le Gym revient pas mal là.

On peut voir l’OL sans scroller pour la première fois de la saison ! pic.twitter.com/KMEbrMBf3e

Il y avait complètement le 2-0 au bout là : Caqueret intercepte dans les pieds de Thuram et sert parfaitement en profondeur Ernest Nuamah. Celui-ci est sur le point de frapper face à Bulka lorsque Bard se jette de manière désespérée. Mais franchement avec maîtrise, quel sprint pour revenir et balancer ce ballon en corner. Il n’y avait en tout cas pas de hors-jeu.

Sacré échange avec Maitland-Niles pour lui et frappe du gauche superbe des 18 mètres. Ça passe cette fois tout près du montant gauche de Bulka (et pas de barre rentrante de folie donc). Il prend confiance en ses frappes de loin le petit (même de son mauvais pied).

Plutôt sobre/discret, le nouveau milieu lyonnais est à la conclusion d'un centre parfait en retrait de Nuamah ! Quelle entame de match quand même, il se passe 2.000 trucs, et donc une ouverture du score pour l'OL ! Première titularisation pour Mangala en Ligue 1... et premier but pour l'ancien joueur de Nottingham Forest !