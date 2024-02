Lucas Ocampos victime d’une agression sexuelle en plein match en Espagne

Il y a des claques qui se sont perdues, lundi soir, du côté de Vallecas. Alors qu’il s’apprêtait à jouer une touche, l’ancien Marseillais Lucas Ocampos, qui évolue aujourd’hui sous les couleurs du FC Séville, a été victime d’une agression sexuelle de la part d’un jeune supporteur du Rayo Vallecano, assis au premier rang d’une tribune située très proche de la pelouse. Celui-ci n’a rien trouvé de mieux à faire que de lui mettre un doigt dans les fesses, à la grande surprise de l’Argentin qui, après s’être retourné et avoir glissé un mot au garçon en question, est allé voir l’arbitre pour lui rapporter l’agression.

Deux joueurs du Rayo sont eux aussi allés discuter avec leur supporteur, sans pour autant lui passer le moindre savon. L’arbitre a finalement demandé à Ocampos de jouer la touche et de passer à autre chose, lequel s’est exécuté et, alors qu’il avait le dos tourné, l’ami du premier supporteur s’est levé comme pour le provoquer et l’inviter à venir en découdre. En choisissant de ne pas répondre à ce geste stupide, le champion du monde en titre a réagi de la meilleure des manières. Celui-ci a attendu la fin de la rencontre pour exprimer son sentiment.

🚨 IMAGEN GOL PLAY 🚨



🎥 La secuencia completa de la agresión de un aficionado de Vallecas a Lucas Ocampos



Le FC Séville et Ocampos réclament des sanctions

« Les images ont sûrement été vues, a réagi à chaud le joueur à l’issue de la rencontre. Il y a toujours un imbécile… J’espère que la Liga prendra cela au sérieux comme elle prend le racisme au sérieux. Si cela se produit dans le football féminin… Je me suis retenu parce que j’ai deux filles, et j’espère que demain cela ne leur arrivera pas. J’espère aussi qu’ils prendront les mesures qui s’imposent et qu’une telle bêtise ne ternira pas l’image des autres supporteurs, qui se sont très bien comportés. »

De son côté, son club a publié un communiqué officiel pour soutenir son joueur et réclamer des sanctions contre ce supporteur. « Le Séville FC espère que les mesures appropriées seront prises conformément au règlement afin que ce type de comportement ne se répète pas sur un terrain de football. Ces gestes et comportements ne devraient pas être autorisés dans notre compétition si nous aspirons à être la meilleure ligue du monde. »