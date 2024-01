Une joueuse de l’Asvel victime d’une agression sexuelle par un entraîneur

Mardi soir, lors d’un match de basket d’Euroligue féminin entre l’Asvel et le club roumain Sespi SIC, à l’Astroballe, près de Lyon, la joueuse Gabby Williams a été victime d’une agression sexuelle par le coach de l’équipe adversaire, le Bosnien Zoran Mikes.

« L’entraîneur adverse a décidé de me taper les fesses pendant le match. Je lui ai dit de ne pas me toucher, et ses assistants ont commencé à me crier dessus », a-t-elle écrit sur X (ex-Twitter) après la victoire de son équipe. Elle a ensuite effacé ses propos, la Fédération internationale de basketball (Fiba) s’étant désormais « saisie du dossier ». Cette dernière a ouvert une enquête après le signalement de l’Asvel Féminin, a précisé le club dans un communiqué.

D’après les informations du Parisien, cet entraîneur aurait régulièrement eu des « comportements problématiques ». Pour rappel, dans le Code pénal, « une tape sur les fesses » est une agression sexuelle. La peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.