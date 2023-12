Tirage au sort Euro 2024 EN DIRECT : La France avec les Pays-Bas dans un groupe abordable...

Actualiser

19h03 : « Moins dur qu'en 2021 » dit Deschamps. En même temps fallait le faire pour sortir un poule comme il y a deux ans.

18h59 : Didier Deschamps au micro de TF1. « Je vais mieux ». OUF! « Difficile du fait d'avoir eu le Pays-Bas dans le chapeau 3, certes on les a battus lors des qualififcations mais ça rend le groupe difficile. L'Autriche aussi rend le groupe compliqué, c'est un groupe dense. La présence des Pays-Bas fait de ce groupe un groupe dense. Potentiellement les Pays-Bas ont plus de qualité mais c'est jamais évident de jouer l'Autriche avec une dominante athlétique. Les Pays-Bas au complet font partie des meilleures nations européennes. A la Coupe du monde ils n'étaient pas loin d'éliminer l'Argentine. L'Autriche progresse, c'est une bonne équipe européenne. »

18h54 : Olivier Giroud, sur TF1. « Les Pays-Bas on les connaît bien. Je redoutais de tomber contre eux parce qu'ils sont jamais facile à jouer. Ca va faire un bon groupe. On reste favoris mais ça sera à nous d'être à 100%. L'Autriche a une belle génération, des bons joueurs qui évoluent dans des bons clubs. Ils ont mérité leur qualification, il faudra son métier. Il faudra attendre qui se qualifie. Si c'est la Pologne ou le pays de Galles ça fera un joli groupe. Mais c'est un tirage plus clément qu'en 2021. »

18h53 : C'est terminé! La France avec les Pays-Bas, l'Autriche et un barragiste. Ca va passer en sifflotant pour les Bleus

18h50 : Le barragiste C pour le Portugal, la Turquie et la République Tchèque

18h50 : Le barragiste B pour le groupe de la Belgique

18h49 : Pologne, Galles, Finlande ou Estonie seront dans le groupe des Bleus.

18h49 : Les Bleus héritent d'un barragiste! MAGNIFIQUE! Encore du bon travail de la part de la chatte à DD

18h48 : Groupe C : Angleterre, Danemark, Slovénie et Serbie

18h48 : Groupe B : Espagne, Croatie, Albanie, Italie! IL EST LA LE GROUPE DE LA MORT! Et on évite l'Italie. Oh les pauvres Albanais

18h47 : La Suisse pour l'Allemagne, l'Ecosse et la Hongrie dans le groupe A

18h46 : Allez le dernier chapeau, le numéro 4! Pour rappel, il faut éviter l'Italie

18h45 : La République Tchèque dans le groupe du Portugal et de la Turquie

18h45 : Roh la Slovaquie avec la Belgique et la Roumanie dans le groupe E, le groupe du dodo

18h44 : LES PAYS-BAS POUR LES BLEUS!

18h43 : La Slovénie dans le groupe de l'Angleterre et du Danemark. Vingegaard et Pogacar encore face à face

18h42 : Ouuuuh la Croatie pour l'Espagne, qui s'en tire très mal cette fois. Merci Blaisou pour ce tirage

18h41 : On passe au chapeau C. Et ça commence par l'Ecosse pour le groupe A, celui de l'Allemagne

18h39 : la Roumanie avec la Belgique et la Turquie pour le Portugal, qui n'hérite pas d'un cadeau

18h38 : L'Autriche dans le groupe des Bleus! Ca ne sera PAS FACILE DU TOUT. Ca sera le premier match de l'Euro pour les Bleus

18h38 : Mais ouiiii le Danemark qui tombe dans le groupe de l'Angleterre. Allez hop on les évite

18h37 : L'Albanie dans le groupe de l'Espagne, qui s'en tire bien

18h37 : La Hongrie avec l'Allemagne comme en 2021

18h32 : L'Espagne dans le groupe B, Angleterre dans le groupe C, la France dans le groupe D, la Belgique dans le groupe E, et le Portugal dans le groupe F Les Bleus commenceront l'Euro le 17 juin!

18h31 : Marchetti ressemble beaucoup à Luis Campos, ou c'est juste les lunettes?

18h29 : C'est parti! La première boule est celle de l'Allemagne, donné très gracieusement par la mascotte de la compétition

18h26 : Bon là ils nous explique les délires de pots, de bols, je fais tout pour pas m'endormir mais c'est très dur

18h22 : Bon c'est pas trop tôt, Marchetti va nous expliquer comment ils vont tirer au sort des boules, galérer à les ouvrir, déplier et lire le petit papier à l'intérieur

18h21 : Bon là on nous passe des ambiances boîte de nuit à ciel ouvert je comprends pas le délire.

18h19 : Qu'est-ce qu'il fout là Cauet? Ah non, c'est Wesley Sneijder

18h17 : On a du McManaman, du Rosicky, Quaresma, de l'ancienne gloire qui rejoignent la scène à Hambourg. Et notre Blaisou national!

18h16 : Pourquoi Gigi a les mêmes mimiques qu'Alexandre Ruiz quand il parle?

18h14 : L'immense Gigi Buffon remet officiellement le trophée de l'Euro en jeu. L'Italie en est la tenante du titre.

18h13 : Très belle fin sur le thème de Gladiator, on apprécie. De l'orchestre pop-culture, pas snob, c'est beau

18h09 : Greg Margotton dit que le tirage va commencer dans 10 minutes, on espère qu'il dit vrai. Même si la musique classique, c'est pas si mal. Ca apaise mon angoisse à l'idée de tomber sur le Danemark, les Pays-Bas et l'Italie (alors qu'en fait on taperait tout le monde)

18h06 : Ah mais on est partis pour un concert entier là? Ca bascule sur Con te partiro, pourquoi pas.

18h03 : Ah bah un orchestre qui joue de la musique à la philharmonie, quoi de plus logique

18h02 : Pedro Pinto présente comme d'habitude cette cérémonie de l'UEFA. Hâte de voir comment ils vont faire pour rallonger le temps avant que commence réellement le tirage au sort

18h01 : Ca va démarrer à Hambourg! Installez-vous confortablement et croisez bien les doigts

17h52 : On le voit tous venir à des kilomètres...

17h45 : Les boules de Noël feront-elles un beau cadeau à l'équipe de France? Réponse dans quelques minutes. Le tirage au sort commence à 18h