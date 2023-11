09h30 : Hello tout le monde

On se retrouve ce jeudi au siège de notre chère FFF pour l'annonce de la liste de notre non moins cher DD pour les deux prochains matchs des Bleus. Déjà quasiment qualifiés pour l'Euro 2024, les Français ont une balle de match seuls à un mètre du but en ce mois de novembre, puisqu'une victoire face à la terrible équipe de Gibraltar le 18 à Nice les enverrait en Allemagne. Au pire du pire du pire, il y aura une nouvelle occasion en Grèce trois jours plus tard. Pour parvenir à ses fins, Deschamps va devoir faire sans Tchouaménie et Pavard, les deux grands blessés récents, mais entre Zaïre-Emery, Koundé, Lukeba et on en passe, on ne se fait pas trop de soucis sur la relève.

>> Rendez-vous un peu avant 14 heures cet aprem pour connaître les noms des heureux appelés pour ce nouveau rassemblement...