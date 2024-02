Valenciennes en demie de la Coupe de France, une première en 54 ans

Valenciennes va pouvoir poursuivre son bon parcours en Coupe de France. Malgré une égalisation sur pénalty à la dernière minute, Rouen (National) s’est finalement incliné face à l’actuelle lanterne rouge de la Ligue 2 lors de leur troisième séance de tirs au but successive (1-1, 4-2 t.a.b.), mercredi en quart de finale de la compétition.

Les Normands, qui avaient sorti successivement le tenant du titre Toulouse (3-3, 12-11 t.a.b.) et Monaco (1-1, 6-5 t.a.b.), en réussissant 18 de leurs 19 tentatives, ont craqué à deux reprises cette fois, Jean Louchet repoussant celle de Mustapha Benzia, avant que Zana Allee ne trouve la transversale.

Un épilogue cruel pour Rouen

Le FC Rouen qui avait été très séduisant aux deux tours précédents, n’a, cette fois, jamais semblé en mesure d’enflammer cette partie. Un constat qui doit beaucoup à la partie très sérieuse et maîtrisée des Valenciennois.

Mais il faut reconnaître que les innombrables imprécisions techniques normandes ont tué dans l’œuf beaucoup de leurs offensives. Et les rares fois où les locaux ont réussi à menacer les cages adverses, Louchet, l’habituel N.2 des Nordistes, a brillé. Il a notamment réalisé un arrêt incroyable à la 40e minute, sur sa ligne, en repoussant de la cuisse et de la main une reprise de Valentin Sanson au deuxième poteau, après qu’une déviation de la tête de Mathieu Mion a longé son but, ratée par la tête plongeante de Sofyane Bouzamoucha à deux mètres des buts vides.

En face, on ne peut pas dire non plus que les joueurs du Hainaut aient proposé un festival offensif. Mais ils ont beaucoup mieux alterné les transitions rapides et les combinaisons en jeu posé. Après une première alerte sur une frappe de Siriné Doucouré avec rebond, bien repoussée par Leonard Aggoune (12e), Valenciennes a trouvé la faille sur un centre absolument parfait de Souleymane Basse coupé aux six mètres par Mathias Oyewusi, qui a smashé le ballon de la tête pour l’ouverture du score (0-1, 26e).

Une quatrième demi-finale pour Valenciennes

A la 87e minute, sur un ballon récupéré aux abords de la surface par Doucouré, le Malien a encore vu sa frappe boxée par Aggoune pour garder son équipe en vie. Et qui sait ce qui est passé par la tête de Knockaert quand, à la 90e minute après un corner repoussé par sa défense, il a tenté un sombrero et un retourné plutôt que de dégager, mais il a fini par provoquer un pénalty en frappant Bouzamoucha plutôt que le ballon. Sur le pénalty de Damien Loppy, pourtant très mal tiré et repoussé d’abord par Louchet, la défense n’a pas suivi, laissant l’attaquant reprendre pour égaliser (1-1, 90+1).

Malgré cela, c’est Valenciennes qui rejoint Lyon dans le dernier carré pour sa quatrième demi-finale dans la compétition, la dernière remontant à 1970.