Deux ans de prison pour Ilias Chair, qui a fracturé le crâne d’un homme

Un tout petit communiqué. Après avoir appris que leur joueur, Ilias Chair, avait été condamné à deux ans de prison, dont un ferme, ce vendredi à Anvers (Belgique), le club anglais des Queens Park Rangers ont indiqué que « la procédure judiciaire n’était pas encore conclue, le club ne fera donc aucun autre commentaire ». Rien de plus pour le n°10 de QPR, encore titulaire, et buteur, le 17 février dernier face à Bristol City, en Championship (deuxième division anglaise).

L’international marocain, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde avec les Lions de l’Atlas, a donc été condamné à un an de prison ferme et plus de 15.000 euros de dommages et intérêts à la victime, qui avait eu le crâne fracturé à la suite d’une bagarre survenue à l’été 2020 à la frontière entre la France et la Belgique, au cours d’une sortie de canoë-kayak.

Selon le procureur, relayé par le média belge Het Nieuwsblad, « Ilias Chair a frappé avec la pierre [la victime], qui a immédiatement perdu connaissance. Les conséquences ont été dramatiques. Il a subi une grave fracture du crâne de deux centimètres. Il a été longtemps incapable de travailler comme chauffeur de camion et, aujourd’hui encore, il subit les conséquences de ce coup qui a failli le tuer. »