Verra-t-on Kylian Mbappé sous les ordres de Thierry Henry lors des Jeux olympiques de Paris 2024 ? Le sélectionneur de l’équipe de France espoirs et olympique n’est pas plus avancé que nous. Dans un entretien accordé à l’AFP, Henry explique n’avoir pas « encore contacté » l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui n’a cependant jamais caché son envie d’y participer, même si sa prise de position récente sur le sujet semble un peu plus nuancée. « Si on me laisse les faire, j’irai avec grand plaisir mais si ce n’est pas possible, je comprendrai », a déclaré Kyks dans un entretien à GQ.

Un changement de posture à faire coïncider avec l’avenir incertain du joueur, dont le prochain club, dans le cas où Paris échouerait à le faire prolonger, pourrait bien lui refuser une participation aux JO. Ces derniers, comme le rappelle Thierry Henry, « ne rentrent pas dans les dates Fifa », ce qui complique les choses.

« Kylian a une place particulière partout, ajoute le sélectionneur. Mais entre vouloir et pouvoir il y a une différence. Je ne sais pas où il va se retrouver (l’été prochain) mais le club aura un mot à dire. Je ne l’ai pas encore contacté à ce sujet. J’ai déjà eu pas mal de joueurs mais j’ai voulu laisser passer les vacances pour d’autres. J’ai sondé certaines personnes, ça aide aussi à avancer et voir ce que l’on peut faire. »