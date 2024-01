Et si ce n’était que le début ? Après l’Anglais Jordan Henderson, qui a quitté Al-Ettifaq pour rejoindre l’Ajax Amsterdam, d’autres joueurs qui ont rejoint l’Arabie saoudite pourraient faire leur retour en Europe. C’est en tout cas ce que sous-entend Aymeric Laporte, dans un entretien accordé au journal espagnol AS. Le défenseur central explique que « beaucoup de joueurs sont mécontents ».

« Il y a un grand changement avec l’Europe, estime Aymeric Laporte. Ils ne sont pas habitués à avoir des joueurs européens qui ont déjà une longue carrière. Ils doivent se montrer un peu plus sérieux. […] Ils font attention à nous, mais pas suffisamment à mon goût. En Europe, ils te paient un bon salaire, mais ils sont beaucoup plus attentionnés. »

« Si la dynamique ne change pas »

L’ancien joueur de l’Athletic Bilbao se montre critique sur les conditions de vie à Riyad : « On n’est pas venus seulement pour le foot. On est contents sur ce point, mais moi je cherche quelque chose d’autre qui ne soit pas la partie économique. Au niveau de la qualité de vie, je m’attendais à autre chose, parce que tu passes trois heures par jour dans les bouchons. »

« Il y a des avantages et des inconvénients. Les centres commerciaux sont réellement impressionnants, confie Aymeric Laporte. Ils ont beaucoup de choses pour les enfants, tout est propre. Mais si tu dois aller à un endroit et passer une heure et demie dans les bouchons… Le trafic est un point négatif. »

Pour le moment, le Français n’a pas songé à partir d’Al Nassr, où il évolue aux côtés de Cristiano Ronaldo ou Marcelo Brozovic. « Mais si t’es déçu en si peu de temps, tu te poses des questions. Pour l’instant, le moment n’est pas venu, mais dans le futur, si la dynamique ne change pas… »