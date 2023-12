L’histoire entre Naples et Rudi Garcia est terminée depuis plusieurs semaines, mais la rancune reste tenace pour Aurelio De Laurentiis. Le président de Naples est revenu sur son choix d’avoir choisi Rudi Garcia pour succéder à Luciano Spalletti, champion de Serie A l’an passé, dans un entretien accordé au Corriere dello Sport.

« Maintenant il s’en va »

Tout en expliquant que l’entraîneur français n’était pas son premier choix, Thiago Motta ayant préféré opter pour Bologne et Luis Enrique pour l’argent du PSG, Aurelio De Laurentiis semble surtout énormément regretter son choix.

« J’aurais dû faire un coup de théâtre et dire : le voilà présenté, mais maintenant il s’en va. Car une personne qui arrive et dit : "Moi, je ne connais pas le Napoli, je n’ai pas vu un match". J’aurais dû comprendre. Alors que j’ai préféré en rire. Le problème, c’est qu’il l’a répété plusieurs fois », a-t-il relaté. Rudi Garcia n’est resté entraîneur de Naples que pour 16 matchs, avec un bilan de huit victoires, quatre nuls et quatre défaites.