L’enquête de 20 Minutes sur ces « parents invivables » dans le sport amateur en France, publiée de vendredi à dimanche, a trouvé un triste écho dans l’actualité. On a ainsi appris vendredi soir que le club du Montrouge FC 92 (Hauts-de-Seine) annulait tous les entraînements prévus avant Noël, en raison d’une agression subie trois jours plus tôt par un éducateur du club. « Un éducateur a été pris à partie et menacé par un parent. Violent par la parole avec insultes, ce parent souhaitait également en venir aux mains. Heureusement, notre éducateur a su garder son sang-froid et éviter que la situation ne dégénère face à un individu souhaitant aller beaucoup plus loin », précisait alors le club amateur francilien dans un communiqué.

Rebelote dans la foulée du côté de l’US Villejuif (Val-de-Marne), où un éducateur du club s’est confié dimanche au Parisien. Il révèle avoir été agressé vendredi par le père d’un jeune joueur évoluant dans la catégorie U12. Selon l’éducateur de 36 ans, le père de famille cachait un couteau dans sa manche lorsqu’il s’est présenté à la fin de l’entraînement, qui avait lieu au stade Karl-Marx de Villejuif.

« J’aurais pu perdre la vie sur un terrain de foot »

« Je l’entendais dire à son fils : "Je vais le niquer, je vais le tuer. Je m’en bats les couilles". Puis il s’est dirigé vers moi. Je suis malheureusement habitué à être chahuté par des parents, donc je ne me défile pas. Au début, je n’ai pas vu le couteau. Mais un collègue l’a remarqué et il m’a dit de ne pas le suivre. Et tout ça, ça s’est fait sous les yeux des gamins qui sortaient de la séance, mais aussi de mes enfants. Les gens autour ont tenté de raisonner le papa mais il a continué à se démener et à me menacer. C’est comme s’il voulait en découdre. » L’entraîneur s’est alors échappé en voiture avec ses deux enfants.

😡 Un éducateur U12 agressé au couteau par un parent zinzin en région parisienne ... pic.twitter.com/syWsay0PJD — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) December 17, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





« Mes collègues m’ont appelé pour me dire de faire gaffe parce que le papa me suivait, poursuit la victime. Je comprends que j’aurais pu perdre la vie sur un terrain de foot, devant mes enfants. » Très marqué, l’homme préférant garder l’anonymat a annulé le match prévu le lendemain de l’agression. Il se demande s’il retournera exercer sa « passion » à l’US Villejuif. « Tous les mois, dans le club, on a droit à une insulte ou à une agression. Mais là, à partir du moment où un papa vient avec un couteau à l’entraînement de son fils, c’est que c’est prémédité », conclut le trentenaire, bien décidé à signer ce lundi sa plainte déposée en ligne la veille.