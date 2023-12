Le Français Wilfried Nancy tient son rêve américain. L’équipe qu’il entraîne, le Columbus Crew, a remporté le championnat de football nord-américain (MLS) samedi à domicile, en dominant en finale les tenants du titre du Los Angeles FC 2 buts à 1.

Un penalty de Cucho Hernandez (33e) et un but de Yaw Yeboah (37e) ont sacré les joueurs de l’Ohio, malgré la réduction du score de l’ancien Stéphanois Denis Bouanga (74e). Le Columbus Crew décroche ainsi son troisième trophée de champion après 2008 et 2020, le premier avec Wilfried Nancy.

Une voie ouverte par Henry et Vieira

L’entraîneur français du Columbus Crew s’est dit « très fier […] parce que ça récompense beaucoup de travail, et beaucoup de courage ». « Mais je ne suis pas heureux en même temps. Parce que ce n’est pas normal [d’être devenu samedi le premier coach noir titré dans le championnat MLS]. Je suis fier d’être un représentant, d’être le seul noir. Mais je n’en suis pas heureux. C’est quelque chose qui doit changer. Je sais que la MLS essaie. Ce n’est pas qu’un problème en MLS », a-t-il regretté.

Bien que plusieurs entraîneurs noirs aient déjà officié en MLS, notamment les stars du foot français Thierry Henry et Patrick Vieira, Wilfried Nancy est actuellement le seul à la tête d’une franchise. Et le premier donc à remporter le titre. Le championnat nord-américain a pris plusieurs initiatives pour améliorer les opportunités proposées aux entraîneurs noirs, ce qu’a salué Nancy.

Agé de 46 ans, ce technicien méconnu passé comme joueur dans les divisions inférieures françaises entre les années 1990 et le début des années 2000, a fait toute sa carrière d’entraîneur en Amérique du Nord depuis 2005. Après avoir été l’adjoint de Thierry Henry à Montréal, il avait pris la tête de l’équipe première en 2021, puis rejoint Columbus fin 2022.

Sacre d’un ancien de Toulouse et Lorient

Samedi, dans un stade plein avec 20.802 personnes et une magnifique ambiance, avec des chants débutés plus de deux heures avant le coup d’envoi, le Columbus Crew a fait parler ses qualités d’équipe de possession, face aux contre-attaques de Los Angeles.

Ancien joueur de Ligue 1 (Toulouse, Lorient), le défenseur international cap-verdien Steven Moreira est sacré avec le Crew. Il affrontait en finale l’attaquant mexicain Carlos Vela (Arsenal, Real Sociedad) ou encore l’ex-taulier du football italien Giorgio Chiellini (Juventus Turin). « Ça a été un beau parcours, nous pouvons en être fiers. Bien sûr je suis triste du résultat, je ne pense pas que nous soyons inférieurs à eux, mais ils ont bien mieux joué que nous ce soir », a expliqué Chiellini qui, à 39 ans, n’a pas encore annoncé s’il souhaitait continuer sa carrière.